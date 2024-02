Júnior Marabá ressalta candidatura em Luís Eduardo Magalhães | A TARDE

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), ressaltou, na manhã desta quarta-feira, 24, que, apesar dos desafios encontrados nos últimos anos, pretende disputar a reeleição na corrida eleitoral deste ano.

“Tenho totalmente ânimo para continuar, acho que o processo de reeleição é natural, eu nunca tive cargo público e me eleger com 30 anos e esse processo de amadurecimento, aprendizado, de se adaptar a vida pública, foi um pouco difícil para mim”, declarou durante entrevista no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Marabá detalhou os “obstáculos” que encontrou durante seu mandato na cidade, principalmente ao enfrentar uma pandemia, e que hoje enxerga avanços. “Quem foi prefeito em época de pandemia, como prefeito pode se dizer que consegue lidar com qualquer situação.”

“O primeiro ano, em 2021, eu muito ocupado no administrativo, para colocar a prefeitura para funcionar, por mais que fosse o primeiro ano eu não considero o mais difícil, mas quando entrou em 2022, acumulou tudo um pouco e ainda você fica fazendo perguntas. ‘Poxa é muito difícil estar nessa posição até quando vale a pena?’ Aí você começa a se perguntar, avaliar sua casa, sua família e nesses momentos é onde tende ter instabilidade e planejar bem as coisas. Eu acho que a gente conseguiu planejar direitinho, a cidade avançou muito em três anos, nós conseguimos realmente fazer um mandato que tem uma boa aprovação de governo, mas a vida pública não é fácil você tem se doar bastante”, disse.

Marabá foi eleito para o seu primeiro mandato em 2020 com 59,2% dos votos. Ele derrotou o ex-prefeito Oziel Oliveira (PSD), que ficou em segundo lugar com 39,58% (20.016 votos).

Este ano, como antecipado pelo portal A TARDE, o cenário eleitoral em Luís Eduardo Magalhães, indica mais uma disputa polarizada entre o atual prefeito e o ex-gestor por três mandatos no município, Oziel.

Confira a entrevista completa: