Leandro Guerrilha é novo vice-líder do governo na Câmara de Salvador | A TARDE

O vereador Leandro Guerrilha assumiu, nesta segunda-feira, 8, a 2ª vice-liderança do governo na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O legislador deixou o PP e se filiou ao Republicanos, com a abertura da janela partidária.

A mudança de posição na Casa Legislativa deve-se a cadeira ocupada por Alberto Braga, que deixou o cargo, após o retorno do vereador Luiz Carlos (presidente municipal do Republicanos) para a CMS. Luiz Carlos estava na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) para concorrer à reeleição, ele se afastou da pasta. Com isso, Braga que ocupava a suplência, mesmo se filiando ao União Brasil, saiu da Casa.



“Eu me filei ao Republicanos e com a saída de Alberto Braga assumo essa função na Câmara. Mais um desafio na minha vida pública, vou me esforçar ao máximo para, ao lado do líder Kiki Bispo (União Brasil), representar os colegas vereadores que fazem parte da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil)”, ressaltou Guerrilha.



O Republicanos tinha tinha quatro vereadores, mas com a saída de Braga e a filiação de outros dois, a bancada aumentou e agora possui cinco parlamentares. Além de Leandro Guerrilha (ex-PP) e Alfredo Mangueira (ex-MDB), a legenda manteve Ireuda Silva, Julio Santos e o ex-secretário Luiz Carlos.