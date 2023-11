Líder do governo pede convocação do presidente da ViaBahia em plenário | A TARDE

Após a Justiça Federal frustrar o protesto dos deputados estaduais contra a ViaBahia, concessionária que administra as BRs 116 e 324, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT) considerou a ação como uma afronta ao Legislativo e pediu para que o plenário aprovasse a convocação do presidente da concessionária, José Bartolomeu.

“Quero afirmar a posição do deputado Eduardo Salles, mas, eu acho que o plenário desta Casa hoje deve aprovar a convocação do presidente da Bahia. É o plenário da Casa aprovar para que a gente possa restabelecer a representativa que ele tentou nos tirar”, disse o governista sob aplausos dos deputados presentes, na sessão ordinária desta segunda-feira, 20.

Os membros das comissões conjuntas de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Agricultura e Política Rural e a de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho da Casa programaram a manifestação contra a empresa na terça-feira, 21, no posto de pedágio da BR-324, em Simões Filho. O objetivo é reivindicar a prestação de serviço da empresa nas estradas baianas.

Ainda durante a sessão, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) pediu para que a Casa colocasse em pauta a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da ViaBahia, de autoria do deputado Marcinho Oliveira (União Brasil), que tramita no Legislativo, desde agosto.