Linhas serão deslocadas da Estação Pirajá para o Terminal Águas Claras | A TARDE

O novo Terminal Águas Claras, inaugurado na terça-feira, 27, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), deverá receber 21 linhas de ônibus municipais, todas deslocadas da Estação Pirajá, em um processo que deverá acontecer em duas fases, conforme adiantou o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), Fabrizzio Muller, ao Portal A TARDE.

"É uma operação nova, uma estação nova, com uma dinâmica que precisa ser ajustada. A própria população precisa se adaptar, a gente tem que ver os intervalos ideais. Por isso, a gente não vai fazer tudo de vez. Devemos fazer em duas fases", justificou o líder da pasta.

A Semob ainda detalhou que as linhas que serão deslocadas foram previamente definidas junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo do Estado (Sedur) há cerca de seis meses.

Muller antecipou que na primeira etapa, que deve começar no dia 2 de janeiro, vai circular ao todo 10 linhas:

1625 - Paripe x Aeroporto (Via Cajazeiras)

1701 - Term. Águas Claras x Cajazeiras 6/7

1702 - Term. Águas Claras x Fazenda Gde 1/2 / Boca Mata

1703 - Term. Águas Claras x Ceasa / Coração de Maria

1704 - Term. Águas Claras x Cajazeiras 11/H. Municipal/Boca Mata

1704-01 - Cajazeiras 11 x Loteamento Santo Antonio

1705 - Term. Águas Claras x Palestina

1706 - Term. Águas Claras x Est. Pirajá (via Castelo Branco)

1707 - Term. Águas Claras x H. Subúrbio/Lagoa da Paixão

1708 - Term. Águas Claras x Lagoa da Paixão/Tubarão

Já na segunda fase, a partir do dia 15 de janeiro, serão 11 linhas:

1709 - Term. Águas Claras x Castelo Branco/Creche

1710 - Term. Águas Claras x Águas Claras

1711 - Term. Águas Claras x Fazenda Grande 2/3/4 / Est. Mussurunga

1712 - Term. Águas Claras x Cajazeiras 10

1713- Term. Águas Claras x Paripe

*1714 - Term. Águas Claras x Valéria R1

*1715 - Term. Águas Claras x Valéria R2

1716 - Term. Água Claras x Fazenda Coutos

1717 - Term. Água Claras x Vista Alegre

1718 - Term. Água Claras x Base Naval

1719 - Term. Águas x Imbuí/Boca do Rio (Via Regional)

Inicialmente, na programação da Semob, as linhas com destino a Valéria estão registradas na segunda etapa, no entanto, o prefeito Bruno Reis (União) e a pasta devem se reunir ainda nesta semana para discutir uma possível antecipação para um prazo intermediário.

Linhas Metropolitanas

Até o momento, foram confirmadas 10 linhas que serão alteradas do Terminal do Retiro e atenderão, a partir do dia 2 de janeiro, a Região Metropolitana de Salvador no terminal Água Claras, conforme foi apurado pelo A TARDE. São elas:

869I.URB - Simões Filho x Águas Claras

826A.URB - Goes Calmon x Águas Claras

809.URB - Candeias x Águas Claras

806 - Mata de São João x Águas Claras



805 A.URB - Madre de Deus x Águas Claras

803 A2 - Nova Dias D'Ávila x Águas Claras



800.URB - Camaçari x Águas Claras via BA-093

814A.URB - Camaçari x Águas Claras via Parafuso

824.UBR - Portão x Águas Claras via Areia Branca

048-A - São Sebastião do Passé x Águas Claras