LOA: Prefeitura envia orçamento à CMS com previsão de R$ 11,8 bi | A TARDE

O Projeto de Lei do Orçamento (PLOA) para o exercício de 2024 foi encaminhado à Câmara Municipal de Salvador (CMS) pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil). Para o próximo ano, são estimadas receitas e despesas da ordem de R$ 11,8 bilhões, com um crescimento de 14,5% em comparação com 2023.

A proposta foi elaborada pela Casa Civil com a participação de todos os órgãos da Prefeitura. Em nota, a gestão municipal informou que o PLOA 2024 está ancorado na contextualização dos cenários econômico, social, político e municipal.

Para as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e atenção ao idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, a Prefeitura reservou R$ 5,3 bilhões. A proposta orçamentária também prevê R$ 1,4 bilhão relativos à captação de recursos, destinados para ampliação da infraestrutura, meio ambiente, inovação e tecnologia, cultura e turismo.

Para Saúde e Educação, estão alocados R$ 4,9 bilhões, equivalente a 41,5% dos recursos totais orçados.

Os recursos serão aplicados na construção do Hospital Materno Infantil, além da construção de escolas. Também estão alocados montante para a conclusão da segunda etapa do Projeto Corredores de Transportes Públicos Integrados (BRT), Parque da Cidade/Estação da Lapa, com um montante de R$ 227,7 milhões.

O orçamento também será destinado para a requalificação da orla. Para a Cultura e Turismo, será aplicado R$ 330,6 milhões.