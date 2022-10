Lúcio Vieira Lima critica Bruno Reis após deboche sobre pesquisa

O presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, criticou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), após o deboche sobre a pesquisa AtlasIntel/A TARDE. O levantamento indicou o candidato Jerônimo Rodrigues (PT) com 10 pontos de vantagem contra ACM Neto (União) nas eleições para o governo do estado.

"A enquete que foi distribuída aí no WhatsApp, pedindo que as pessoas votassem, principalmente entre os filiados do PT. Essa pesquisa é má informação, que a gente não acredita", disse Bruno Reis em entrevista durante reunião com lideranças evangélicas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lúcio Vieira Lima respondeu a manifestação de Bruno Reis contra o levantamento AtlasIntel/A TARDE, único que acertou o resultado das eleições para o governo da Bahia no primeiro turno.

"Eu sou daqueles que tenho (sic) mais medo do ridículo do que da morte. Diferentemente do atual prefeito, que vem agora a público para desmerecer a pesquisa que saiu da AtlasIntel, que dá Jerônimo 10 pontos à frente do seu candidato. Esquecendo eles que essa tática, essa armação, fizeram durante o primeiro turno inteiro, dizendo que ACM Neto iria ganhar e que por isso, todos deveriam apoiá-lo, e assim foi feito", disse o emedebista.

Lúcio Vieira Lima acusou a campanha do ex-prefeito de Salvador ACM Neto de conquistar apoio na sua base por meio da ameaça de que iria ganhar as eleições, mesmo com a pesquisa AtlasIntel/A TARDE projetando o segundo turno na disputa pelo Palácio de Ondina.

"Aqueles que usaram pesquisa como ferramenta de marte se apequenaram e estão agora a perder apoios porque vieram enganados pela afirmativa que iriam vencer. E, depois, sobre esses apoios que estão saindo dele, eles têm a cara de pau de dizer que são pessoas de mau caráter e começam a repetir a mesma história", finalizou.

