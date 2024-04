Luiz Caetano deixa secretaria para se dedicar às eleições | A TARDE

Há três anos à frente da Secretaria estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, se despediu nesta tarde, 5, da pasta para disputar a prefeitura de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em forma de agradecimento, o gestor reuniu todos os membros da Serin para comunicar a sua saída.

“Eu me despeço hoje, com muita gratidão da Serin Bahia. Desde o primeiro dia em que cheguei, fui muito recebido e me senti muito orgulhoso e feliz de ter contribuído em todo o processo político, que levou mais avanço para os municípios baianos. Agora, me afasto da secretaria para dar continuidade a esse trabalho em Camaçari”, escreveu em suas redes sociais.

Luiz Caetano assumiu a Serin em maio de 2021, ainda na gestão do ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, e deixa a pasta para se debruçar na sua campanha no município da RMS, onde já foi prefeito por dois mandatos, entre os anos de 2005 e 2012.

“Sempre digo: não gosto de andar sozinho, gosto de andar junto com o povo, e sou movido pela política e pela paixão. Por isso, eu escolhi estar do lado dos que mais precisam. E a partir de agora, me dedico integralmente à pré-candidatura a prefeito de Camaçari e sigo com muita determinação para virar a chave da mudança em nossa cidade”, acrescentou na legenda da publicação.

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, a exoneração do braço direito do governador Jerônimo Rodrigues e homem de confiança de Rui Costa abre caminhos para a entrada de um novo articulador: o chefe de gabinete da Serin, Jonival Lucas Júnior. Jonival tem uma extensa carreira política e já assumiu a pasta em 2020.