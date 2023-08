Lula se pronuncia após morte de Mãe Bernadete: 'Preocupação'

O presidente Lula (PT) se pronunicou nesta sexta-feira, 18, sobre a morte da Mãe Bernadete, ocorrida na noite de quinta em Simões Filho. A Yalorixá foi morta a tiros na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), depois de ter o terreiro da comunidade Quilombo Pitanga dos Palmares invadido por criminosos.



"Com pesar e preocupação soube do assassinato de Mãe Bernadete, liderança quilombola assassinada a tiros em Salvador. Bernadete Pacífico foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na cidade de Simões Filho e cobrava justiça pelo assassinato do seu filho, também um líder quilombola", disse o presidente.

Lula afirmou ainda que determinou, por meio dos ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e Cidadania, o envio de representantes do governo e que aguarda uma investigação rigorosa do caso. "Meus sentimentos aos familiares e amigos de Mãe Bernadete".



O governo da Bahia determinou mais cedo que haja uma "investigação firme" da morte da líder quilombola e o envio dos secretários Felipe Freitas, de Justiça, Ângela Guimarães, de Promoção da Igualdade Racial, Marcelo Werner, da Segurança pública, e Fabya Reis, de Assistência e Desenvolvimento Social, que segundo ele, para estarem empenhados no acompanhamento do caso e no apoio necessário à família e à comunidade.