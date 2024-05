Lula visita a Bahia nesta sexta; confira a agenda | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprirá agenda no município baiano de Teixeira de Freitas (extremo sul), sexta-feira, 10, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Entre os compromissos, está a inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias.

A agenda oficial deve ter início às 14h30, com a visita de Lula ao novo prédio do campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Em seguida, o presidente participará da inauguração do hospital.

A cerimônia de entrega do Hospital Estadual Costa das Baleias tem previsão de início às 16h.

