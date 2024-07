“Manifestações genuínas”, diz Kiki sobre apoio popular a Bruno Reis

Vereador acompanhou o cortejo do 2 de Julho junto com a equipe do prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Vinícius Portugal | AG, A TARDE

É quase unânime entre as autoridades públicas, a tese de que as festas populares na Bahia servem como termômetro político, com os desfiles cívicos do 2 de Julho não é diferente.

O líder do governo na Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Kiki Bispo (União Brasil), endossou a teoria na tarde desta quarta-feira, 3, e afirmou que a popularidade do prefeito Bruno Reis (União), conforme demonstram as pesquisas, se consolidou nas ruas da Lapinha.

“O 2 de Julho acaba sendo um grande termômetro nas eleições, e esse ano, me parece que é tudo aquilo que as pesquisas tanto administrativas da gestão do prefeito, como das pesquisas de eleitorais, todas aquelas que apontam uma ampla vantagem do prefeito Bruno Reis se consolidou no carinho, na expressão, que a gente viu pelas ruas da cidade de Salvador”, disse, após a entrega da requalificação do terreiro Ilê Axé Omim Deua, no bairro de Fazenda Grande IV.

Leia também

>> "Bruno tem mostrado essa popularidade", diz Alan Sanches

O chefe do Executivo soteropolitano acompanhou um trecho do cortejo cívico nos ombros de apoiadores. O ato foi classificado pelo parlamentar como “genuíno” e “verdadeiro”.

“Desde a Lapinha até o Terreiro de Jesus, o que se viu foi muita gente, calor humano, manifestações genuínas e verdadeiras [a Bruno Reis], que de fato está mudando a cidade. Eu espero que no dia 6 de outubro, isso seja confirmado com a reeleição do nosso prefeito”, concluiu.