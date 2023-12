Manuel Rocha cita possíveis medidas para enfrentamento da seca | A TARDE

O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) , Manuel Rocha (União Brasil) citou, nesta terça-feira, 19, medidas que podem ser necessárias para o enfrentamento da seca no estado. Para o parlamentar, as ações precisam ser realizadas de forma permanente.

“Não adianta a gente só construir e implementar sistema de abastecimento de água no momento de crise, isso tem que ser mapeado e feito como política de estado. O El Niño é um fenômeno que está aí, os cientistas já anunciaram essa seca e estão prevendo que vá durar dois a três anos, então não adianta a gente só no momento de crise, de prejuízo, a gente ir e perfurar poço artesiano, criar linha de crédito. Isso tem que ser uma política de estado, uma política permanente, então eu defendo essa reserva hídrica através de barragens, perfuração de poço artesiano, que se crie sistema simplificado para poder distribuir água, principalmente, para a região semiárido do nosso estado”, declarou durante entrevista ao programa Isso é Bahia, do A TARDE FM.

Rocha também citou como possíveis medidas, as barragens, sistemas simplificados de abastecimento de água e linha de crédito permanente para compra de ração.

Sobre as ações do governo do Estado anunciadas na última semana, o deputado falou da importância e da urgência para serem cumpridas.

“As ações anunciadas realmente são ações importantes de infraestrutura hídrica, operação de carro pipa, perfuração de poços artesianos, mas as essas ações já eram pra estar sendo executadas”, disse ressaltando a mobilização da comissão, junto ao governo do estado e a boa vontade que os secretários têm demonstrado.