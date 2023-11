Meia-entrada para professores: prefeitura envia projeto à CMS | A TARDE

A Prefeitura de Salvador encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei do Executivo que “Assegura o pagamento de meia-entrada para Professores, Coordenadores Pedagógicos e titulares de cargos do quadro de apoio da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade do Salvador”.

De acordo com a gestão municipal, a proposição tem por finalidade valorizar os profissionais da educação, proporcionando a possiblidade de enriquecer a experiência docente, observada a relação entre educação e cultura, sobretudo como valores constitucionais, por meio da concessão aos Professores, Coordenadores Pedagógicos e titulares de cargos do quadro de apoio da Rede Pública Municipal de Ensino deste Município, ativos e aposentados, do benefício da meia entrada em eventos culturais, entendidos como espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, atividades sociais recreativas e quaisquer outros que proporcionem lazer cultural e entretenimento artístico.

A decisão de envio do projeot, segundo a prefeitura, teve como base o julgamento da ADIn 3753, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), "que reconheceu a constitucionalidade de proposições equivalentes, adotadas no âmbito de outros entes federados".

O prefeito pediu ainda que a Casa aprecie o projeto em caráter de urgência, "tendo em vista a relevância de que se reveste o objeto em pauta, que, em suma, busca implementar políticas públicas de educação".