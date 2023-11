Militante do movimento negro receberá a Medalha Zumbi dos Palmares | A TARDE

Comenda dedicada à pessoas atuantes no combate ao racismo, discriminação e intolerância na cidade de Salvador e no estado da Bahia, a Medalha Zumbi dos Palmares será concedida ao intelectual negro, Edson Lopes Cardoso. A homenagem é proposta pelo vereador Sílvio Humberto (PSB), na sessão a ser realizada no dia 28 de novembro na Câmara Municipal de Salvador.

A honraria que será dedicada ao jornalista, escritor e professor reconhece seu legado em prol da sociedade, principalmente acerca das questões raciais no Brasil e luta pelo resgate das identidades e memórias africanas.

Edson Cardoso nasceu em Salvador, em 1949. É militante do Movimento Negro desde os anos 70, jornalista, professor e ensaísta. É Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (2014), com a tese Memória de Movimento Negro - um testemunho sobre a formação do homem e do ativista contra o racismo, tendo cumprido Pós-doutorado em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo.



Militante do Movimento Negro Unificado (MNU), destacou-se por seu trabalho junto à imprensa negra, sendo editor de algumas importantes publicações, dentre as quais Raça & Classe, da Comissão do Negro do PT-DF (1987), e o Jornal do MNU (1989-1994). Entre 1996 e 2010 editou o jornal Irohín, que hoje dá nome ao Centro de Documentação, Comunicação e Memória Afro-brasileira.



Foi assessor e participou ativamente de mandatos de parlamentares e políticos como, Abdias do Nascimento, Paulo Paim, Florestan Fernandes e Luíza Bairros. Acompanhou de perto o debate e contribuiu com a formulação do Estatuto da Igualdade Racial, bem como da criação da Marcha Zumbi dos Palmares.



“Professor Edson é um defensor da democracia, dos direitos humanos. Baluarte na luta contra o racismo, nada mais justo que a cidade mais negra fora do continente africano reconheça a sua atuação”, defende Sílvio Humberto.