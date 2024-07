Ministro critica privatização da Refinaria de Mataripe

Ministro alfinetou governo Jair Bolsonaro - Foto: Raphael Müller | Ag.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), criticou, nesta segunda-feira, 1, durante agenda em Salvador, a privatização da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde.



A privatização aconteceu no governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de ‘alfinetadas’ do ministro no discurso.

“Nós saímos da narrativa do cercadinho para discutir efetivamente políticas públicas que interessam à vida das pessoas”, provocou Silveira, que justificou a alta do preço do combustível no estado.

“A Bahia é um exemplo nessa área do entreguismo do governo anterior. A Bahia, pelo fato de ter privatizado a refinaria de Mataripe, nós temos o combustível, em alguns momentos, 30% mais caro que a média nacional, é o gás 10% mais que a média nacional, porque foi privatizada a refinaria daqui”, afirmou o ministro.