"Minoria de infiltrados", diz Leandro sobre vaias de professores

Em noite de votação de dois projetos de lei enviados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um que regulamenta o pagamento da segunda das três parcelas dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef) e outro que articula empréstimo da Caixa de R$ 400 milhões para o Governo do Estado, um opositor do governo levou vaias da classe que defendeu em seu discurso no plenário.

O parlamentar bolsonarista Leandro de Jesus (PL) chegou a dizer no discurso “vocês me vaiam, mas mesmo assim eu voto por vocês”, se direcionando aos professores que o vaiaram.

Em entrevista ao Portal A TARDE, porém, Leandro alegou que os professores que o repudiaram durante sua fala são seus adversários políticos.

"É a incoerência de uma minoria ali, que na realidade é ligada a sindicato. São infiltrados que estão ali muito mais para defender o governo e uma ideologia perversa do que em fazer justiça", afirmou.

Motivos para os ânimos exaltados

Muitos professores da rede estadual reivindicam que os precatórios sejam pagos com os juros e correções do período em que eles deixaram de receber a verba do Fundef, de 1998 a 2006.

O Supremo Tribunal Federal (STF) não obriga os estados a pagarem os precatórios com os juros e correções, mas também não os proíbe. Alguns professores que não concordam com o projeto enviado por Jerônimo à Alba fizeram protestos. A segurança na casa legislativa foi reforçada com policiais de choque.