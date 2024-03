Moema mantém desejo de pleitear Senado, mas decisão depende de Wagner | A TARDE

A vaga para o Senado Federal só abre em 2026, mas a cadeira vem sendo cobiçada por dois petistas: Rui Costa e a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Apesar do desejo, sinalizado em agosto, a chefe do Executivo municipal colocou na conta do senador Jaques Wagner a possibilidade de se lançar ao cargo.



“Eu tenho um compromisso com uma pessoa chamada Jaques Wagner, se Jaques Wagner voltar a querer ser senador, ele é o meu senador. [...]. Então, se Wagner voltar a ser senador, eu não serei candidata. Eu apoiarei mais uma vez o meu senador”, destacou Gramacho, após o ato de comemoração dos 44 anos do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quinta-feira, 14.

Caso Wagner desista da vaga, a gestora municipal garante que trabalhará o seu nome para projetar ao seu grupo político. Para as eleições de 2026, o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) conta apenas com duas vagas na Casa Alta.

“Agora, se ele não for, ele já me procurou uma vez e disse que se ele não fosse, ele gostaria muito que eu trabalhasse para a gente obter a vitória desta vaga dele. Mas tudo passa também pela eleição de Jerônimo e é claro, eu sou de projeto. Estarei à disposição”, destacou a prefeita.

Primeira deputada federal eleita pelo PT na Bahia, em 2014, Gramacho ainda revelou que não descarta a possibilidade de voltar à Câmara. “Se eu não for pro Senado, eu posso colocar meu nome novamente para ser deputada federal”, concluiu.