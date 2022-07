Morte de Fernando Gomes é lamentada por políticos baianos

O falecimento do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), foi lamentado por políticos baianos de diversos partidos, poucos minutos depois que a informação foi divulgada, no fim da tarde deste domingo, 24. Um dos que enviou condolências à família de Fernando Gomes foi o governador Rui Costa (PT), que anunciou luto por três dias no estado.



Quero manifestar meu pesar pela morte do ex-prefeito de Itabuna e ex-deputado federal, Fernando Gomes. Que Deus conforte seus familiares, amigos e itabunenses. Está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias. — Rui Costa (@costa_rui) July 24, 2022

O senador e ex-governador Jaques Wagner (PT), o pré-candidato ao Governo do Estado este ano pelo grupo de Rui Costa, Jerônimo Rodrigues (PT), e o pré-candidato à reeleição ao Senado, Otto Alencar (PSD), além de lamentarem a morte do político do PTC, também ressaltaram suas qualidades.



Recebi com pesar a notícia da morte do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes. Político com uma longa e reconhecida trajetória, sendo prefeito por cinco mandatos e também deputado federal. Meus sentimentos e toda solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento. — Jaques Wagner (@jaqueswagner) July 24, 2022

Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento de Fernando Gomes, ex-prefeito de Itabuna. Liderança do sul do estado, Fernando foi prefeito da cidade por 5 mandatos e conquistou a admiração dos itabunenses. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) July 24, 2022

É com pesar que recebo a notícia da morte do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes. Com reconhecida trajetória política, cinco mandatos de prefeito e tb deputado federal.Nesse momento de perda e dor, meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos. — Otto Alencar (@ottoalencar) July 24, 2022

O atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), decretou três dias de luto no município e lamentou a morte do seu antecessor.

"Decretei luto oficial por três dias em memória do ex-prefeito Fernando Gomes Oliveira, cuja trajetória política e administrativa é por todos reconhecida. Que descanse em paz", escreveu.

Dois aliados de Jair Bolsonaro (PL) também prestaram homenagem a Fernando Gomes. O deputado federal e pré-candidato a governador, João Roma (PL), disse que o ex-prefeito de Itabuna "escreveu seu nome na história política da Bahia". "Sendo eleito cinco vezes prefeito de Itabuna e representando o povo baiano no Congresso Nacional, como deputado federal. Homem simples, tinha uma forte identidade com a nação grapiúna. Meus sentimentos aos familiares e amigos de Fernando Gomes", se posicionou Roma.

Correligionário e colega de Roma na Câmara, João Bacelar (PL), por sua vez, descreveu o ex-prefeito de Itabuna como "o maior político do Sul da Bahia". "Ficam as memórias da sua trajetória e todas as suas obras e grandes conquistas nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e assistência social por toda a cidade de Itabuna e Bahia", disse João Bacelar, que se solidarizou com os amigos e familiares do ex-prefeito de Itabuna.

Natural da cidade que foi governada por Fernando Gomes, o presidente estadual do PCdoB e secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, também prestou solidariedade aos familiares do ex-prefeito da cidade do sul do estado, assim como o deputado estadual Alex Lima (PSB).



A notícia da morte do ex-prefeito da minha cidade #Itabuna, Fernando Gomes, causou a todos grande consternação. Meus sentimentos aos familiares e amigos . pic.twitter.com/2W9LuqVuXJ — Davidson Magalhães (@Davidson65) July 24, 2022

É inegável a admiração de toda a região cacaueira pela pessoa e trajetória construída por Fernando Gomes. Deixo registrado minha solidariedade e sinceros sentimentos aos familiares — Alex Lima (@depalexlima) July 24, 2022

Fernando Gomes havia sido transferido, na última quarta-feira, 20, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Aliança, em Salvador, após ter crise de tosse e vômito. Na ocasião, o ex-prefeito de Itabuna também sentia dores nas pernas e região abdominal. De acordo com os médicos, a inflamação no fígado foi causada por automedicação, ou seja, uso sem a orientação médica antes de ser internado. Fernando era portador de Hepatite B há mais de 20 anos.



Prefeito de Itabuna em cinco ocasiões, Fernando Gomes foi um dos fundadores do MDB em Itabuna, partido que fazia oposição à ditadura militar. Seu primeiro cargo público foi em 1973, quando assumiu o cargo de Secretário Municipal de Administração. Em 1978, disputou sua primeira eleição para prefeito de Itabuna e saiu vitorioso. Fernando deixa viúva e seis filhos.