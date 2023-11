Muniz afirma "lutar" por Passe Livre, mas pede contribuição estadual | A TARDE

“Se fosse fácil era para todos”, assim avalia o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), os desafios de comandar o legislativo municipal. Segundo convidado do A TARDE Cast, Muniz comentou sobre a missão de presidir 43 vereadores da capital baiana.

“Quando você é vereador, você está preocupado com os bairros onde você tem atuação e tem voto. Quando você passa a ser presidente você tem a preocupação com a cidade, com toda a Salvador porque ele tem a responsabilidade de colocar em pauta [os projetos]”, disse.

Levantando a bandeira da mobilidade, o chefe do Legislativo também comentou sobre a votação do subsídio dos transportes, que foi aprovada na Casa, na última terça-feira, 14. Muniz analisa o sistema que “deixa muito a desejar”.

“Se você não votar até terça-feira, a culpa cai em você, se houver uma greve de transportes públicos. Você tem que chamar a todos para saber da importância do projeto. [...]. Tentamos fazer o melhor porque estávamos preocupados com toda a cidade e não com os bairros onde nós atuamos”, disse.

Questionado sobre a falta de aprovação das 14 emendas propostas pelos vereadores que fazem oposição ao governo Bruno Reis (União Brasil), Muniz afirmou que analisou as proposições da bancada de minoria e considerou o projeto mais importante o passe livre estudantil.

“É uma coisa que eu luto também. Agora, cada um tem que pagar sua conta. 70% ou mais dos estudantes que utilizam o transporte público são da rede estadual. O que o governo iria fazer para que a passagem desses estudantes passasse a ser 0? O governo do estado iria pagar? ", questionou.

"Não demos um cheque em branco ao prefeito e votamos na confiança de que tudo aquilo que ele nos falou será realizado, como a compra de ônibus e a melhoria do sistema, pois nós temos que exigir que haja um subsídio, mas também temos que exigir que o sistema de transporte melhore pois é um sistema que deixa muito a desejar para o povo que o utiliza".



