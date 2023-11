Muniz reage à aprovação do subsídio para o transporte coletivo na CMS | A TARDE

Foi votado e aprovado nesta terça-feira, 14, na Câmara Municipal de Salvador, o Projeto de Lei nº294/2023, que prevê o subsídio orçamentário de R$ 205 milhões para o transporte público. No discurso, o vereador Paulo Magalhães (UB) destacou a atuação do presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB). Segundo o edil, a atuação de Muniz foi de "fundamental importância" para o acordo entre as bancadas.



“O maior beneficiado com a aprovação do subsídio orçamentário para o transporte público é a população de Salvador. Estou com a consciência tranquila de que fizemos o melhor para cuidar do nosso povo. Aprovar este subsídio foi o caminho para não prejudicar a população da capital da Bahia”, afirmou Muniz.



"Há um impasse grave, que é o colapso do sistema, que vai ser evitado, neste momento, com o subsídio. Devemos nos unir para encontrar a solucao que não recaia na população, que não aguenta mais pagar a conta", acrescentou.



Segundo a mensagem do Executivo, R$ 190 milhões vão ser destinados às concessionárias do serviço de transporte público coletivo de passageiros, por ônibus convencional, e R$ 15 milhões para os permissionários do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).