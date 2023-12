Muniz faz balanço e estima devolver R$ 14 milhões à prefeitura | A TARDE

Em café da manhã com jornalistas, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta sexta-feira, 15, para apresentar um balanço de ações na Casa durante o ano, o presidente Carlos Muniz (PSDB) afirmou que, com o recesso parlamentar se aproximando, sua gestão à frente do Legislativo soteropolitano estima realizar a devolução de 10 a 14 milhões de reais aos cofres municipais.

A Câmara se aproxima da marca de 90 sessões ordinárias no ano, com 81 projetos de lei aprovados. Nesta sexta, os vereadores se reúnem em reunião conjunta das comissões para debater a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 do Executivo. A proposta deve ir à votação na próxima semana.

Ao todo, foram apresentadas 475 proposições parlamentares. Deste total, 208 foram aprovadas em plenário. E 24 proposições parlamentares de autoria dos vereadores foram sancionadas pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e transformadas em lei.

O chefe do Legislativo Municipal também destacou avanços administrativos da sua gestão, como o plano de aposentadoria voluntária, que teve uma adesão de 67 servidores e gerou uma economia para a CMS de, aproximadamente, R$ 17 milhões. Além da posse de servidores aprovados em concurso; o lançamento do Manual de Fiscalização e Contratos Administrativos e reforma do organograma da Casa, dentre outras inovações.



“Todos esses avanços só foram possíveis devido à parceria com os outros 42 vereadores e com todos os valorosos servidores da Casa. Aproveito para desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todas e todos”, disse Muniz.



Política partidária

Apesar da “paquera” do PSDB que existiu no primeiro semestre com a base do grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Carlos Muniz está mais que fechado com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), e enxerga que sua vitória está "cada vez mais próxima", mesmo a pouco menos de dez meses do pleito.



“Bruno não tem concorrente e fica com a eleição cada dia que passa mais fácil. Isso não é sinal que ele tenha que parar de trabalhar. Ele tem que trabalhar muito mais, mas esse bate-cabeça da oposição só faz com que Bruno venha a crescer mais e mais a cada dia”, justificou ele em coletiva após o café da manhã.

O chefe do Legislativo Municipal diz entender que muitos vereadores poderão mudar de sigla depois do Carnaval, o que pode mexer no tabuleiro de alianças. No entanto, assegura sua lealdade a Bruno, independentemente dos movimentos que estão por vir. “Eu e Bruno vamos nos entender e fazer com que cada vereador tenha o posicionamento do seu partido”, alega.

Mesmo com a proximidade da Lavagem do Bonfim, evento que reúne quadros políticos em busca de visibilidade e que ano que vem acontecerá em 11 de janeiro, Carlos Muniz diz acreditar que a campanha só começará após o Carnaval.