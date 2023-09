Muniz recebe apoio de partido e projeta eleição de vereadores

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, foi confirmado como presidente da Federação PSDB-Cidadania, em evento que reúne importantes políticos do partido, nesta sexta-feira, 15, no auditório da Torre Europa, Edf. Salvador Shopping Business, 1057, no Caminho das Árvores.

Em entrevista, ele afirmou que vai seguir trabalhando nas articulações políticas e revelou quantos vereadores o PSDB pretende fazer nas eleições municipais de Salvador em 2024.

"Vou dar o máximo de mim para que a gente venha a fazer pelo menos a segunda bancada da Câmara Municipal de Salvador. Na realidade, a gente hoje tem quatro vereadores, a gente tem expectativa de fazer de seis a sete. Nós vamos ter uma quantidade de candidatos menor, teremos menos partidos na disputa, então eu acredito que seja sete vereadores", disse Muniz.

Mantida no posto de presidente do PSDB em Salvador, a vereadora Cris Correia celebrou o momento do partido e projetou um 2024 de sucesso para a sigla.

"Primeiro eu queria agradecer todas as pessoas do partido que votaram, que elegeram. Acho que o partido, como sempre, é um partido tradicional, que tem história, vem forte para 2024. A gente tem grandes quadros, grandes nomes. A gente hoje tem quatro vereadores no partido e eu tenho certeza que em 2024 a gente vai conseguir ampliar essa bancada", disse ao Portal A TARDE.

O vereador Teo Senna destacou a importância da condução de Muniz para este novo momento. "Esse é o crescimento do PSDB, teve dificuldades a nível nacional, estadual, municipal. A chegada de Muniz à Câmara Municipal fortalece essas ações. Eu acho que vai congregar o número de candidatos, vai se preparar um grupo para poder fazer quatro ou cinco vereadores nessas eleições. Uma eleição de 44 candidatos em cada partido, vai dificultar cada vez mais"

Ainda segundo o político, o PSDB deve conseguir eleger entre quatro e cinco vereadores nas eleições de 2024. "Muniz conseguiu integrar os vereadores, melhorando os projetos dentro da Câmara. A gente tem certeza que vai ser um sucesso. Muniz é um vereador muito forte, vai ter uma votação muito boa aqui, ele é preparado e tem feito isso", argumentou.

Presente na reunião da legenda, o ex-deputado Paulo Câmara também avaliou a participação de Muniz para o futuro do PSDB. "Engrandece o partido, Muniz engrandece o partido, tem credibilidade. Quando ele vira presidente da Câmara Municipal de Salvador pelo PSDB, ele engrandece muito o partido. Hoje Muniz é um chefe de poder. O PSDB terá uma das maiores bancadas na Câmara Municipal de Salvador em 2024 e isso passa pela condução do presidente Muniz, claro a liderança do presidente Adolfo, mas Muniz está no dia a dia da cidade, vive a cidade".

Questionado sobre uma possível candidatura para vereador, ele apontou que a decisão ainda não foi tomada, mas que deverá apresentar novidades até o final deste ano.

"Estou avaliando, aqui é a principal base política, aqui iniciei minha vida pública e tenho muito orgulho de honrar essa cidade. É uma decisão que está sendo amadurecida. Ter o desejo de voltar a ser vereador me engrandece muito, mas é uma decisão que não está fechada. Acho que até o final do ano a gente vai ter uma resposta definitiva sobre esse assunto", projetou.