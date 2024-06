Muniz rechaça que seus aliados não estão com Bruno Reis: “Fake news”

Presidente da Câmara Municipal de Salvador reafirma apoio a Bruno Reis (União) - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), reafirmou o seu apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante discurso, em sessão ordinária no plenário Cosme de Farias, nesta segunda-feira, 10.

As declarações do chefe do Legislativo fazem referência a vistoria técnica realizada por algumas lideranças comunitárias ligadas ao tucano, no último dia 6, junto a um órgão estadual para conferir obras em seus respectivos bairros e ter a imagem associada ao pré-candidato Geraldo Júnior (MDB).

“Todas as lideranças que caminham comigo, e, inclusive, são meus amigos, sabem que o meu pré-candidato ao pleito de 6 de outubro é Bruno Reis. Portanto, essas pessoas, que são meus correligionários também, estão apoiando Bruno Reis nas próximas eleições. Não há hipótese de amigos que estão no nosso projeto político trabalharem com outro pré-candidato que não seja Bruno Reis”, disse Muniz.

O parlamentar ainda deixou livre os seus aliados para caminharem com quem desejar.

“Sou uma pessoa democrática, e quem estiver do nosso lado e quiser ir trabalhar para outro pré-candidato nas eleições majoritárias, é só fazer a sua opção. Mas quem está nesse processo pré-eleitoral com Carlos Muniz também estará com Bruno Reis. Quero deixar isso bem claro para todos os vereadores e para a imprensa para que não haja fake news”, frisou Muniz.