Na base de Neto, Prates diz que apoiará o que Jerônimo fizer de bom

A três meses de sua estreia na Câmara dos Deputados, o deputado eleito Leo Prates (PDT) falou sobre suas expectativas para o mandato e fez sinalizações sobre o que pode melhorar na assistência da saúde da população, em entrevista ao Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta terça-feira, 8.



Teto de gastos e tabela SUS também foram alguns dos temas tocados pelo deputado federal eleito, que se afirmou como um quadro do grupo de ACM Neto (UB), embora tenha se mostrado disposto a trabalhar pela população do estado junto a todas as forças políticas.

“O que Jerônimo [Rodrigues] e Geraldo [Júnior] fizerem de bom, terá o meu apoio, assim como Luiz Inácio Lula da Silva. E trabalharei para que Bruno Reis seja o melhor prefeito do Brasil”, disse o pedetista, que com 143.763 votos, foi o nono deputado federal mais votado em 2022. “Encerradas as eleições, encerram-se os palanques. Eu sou deputado federal pela Bahia”, justificou.

Prates disse que os quatro pilares que formam sua atuação política são a defesa da saúde pública, a luta por direitos das pessoas com deficiência, a área de assistência social e a proteção aos animais. “Esses quatro pilares trazem um norte, que é a melhoria da qualidade de vida da cidadã e do cidadão da Bahia e de Salvador”, argumentou.

O pedetista acredita que pode se tornar o melhor deputado federal do Brasil e cobrou cooperação do Governo Federal para reajustar a tabela SUS, o que, na sua opinião, deve ser feito em paralelo com uma discussão sobre o teto de gastos, para que prefeituras não assumam despesas que, no seu ponto de vista, devem ser do Executivo Nacional.