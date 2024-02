"Não deve nada às particulares", diz secretário sobre escola municipal | A TARDE

Em evento no Nordeste de Amaralina, o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, falou sobre a escola que inaugurou no bairro, na manhã desta segunda-feira, 19, ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

>>>"Que se sintam melhor do que em casa", diz Bruno sobre novas escolas

"Você olha para a infraestrutura dela e pode dizer tranquilamente que ela não deve absolutamente nada a nenhuma escola privada", disse o chefe da Educação Municipal ao Portal A TARDE.

Localizada na Rua São Policarpo, a Escola Municipal Anita Barbuda acolherá mais de 300 alunos na modalidade tempo integral e tem piscina semiolímpica, quinze salas de aula climatizadas e quadra coberta.

Confira detalhes da nova escola: