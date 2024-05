“Não existe briga”, diz Ana Paula sobre relação PDT e União Brasil | A TARDE

Após especulações sobre possível rompimento entre União Brasil e PDT, com a ida da pré-candidata de Lauro de Freitas, Débora Régis, para a sigla de Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) esclareceu, na manhã desta segunda-feira, 25, que “não existe briga”.

“O que existe é que Débora é uma mulher autônoma e tomou a decisão dela”, disse, durante evento de entrega trecho 2 do BRT de Salvador.

Ana Paula comentou sobre a declaração do presidente do PDT baiano, Félix Mendonça Júnior com a saída de Débora da sigla.

O deputado federal, que apostava as fichas em Régis na disputa à prefeitura de Lauro, disse não estar satisfeito com o grupo político capitaneado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) e que, “se fosse hoje a aliança com ACM Neto não se repetiria”.

“O PDT não pertence nem ao grupo de Jerônimo [Rodrigues (PT), governador da Bahia], nem ao grupo de ACM Neto. É um partido independente, sem coligação e sem aliança com ninguém”, concluiu, em coletiva no início do mês.

A vice-prefeita defendeu a fala do presidente e disse ter todo respeito e admiração por ele.

“Ele sempre defende o partido. É um homem de posições firmes e na sua posição ele disse "olha isso poderia ter sido construído meses atrás.”

“Temos uma ótima relação com a União Brasil, mas o presidente feliz teve seu papel institucional de dizer ‘olha ela era um quadro do PDT’”, disse.

“Eu estou com o presidente Félix, na defesa do partido, mas a decisão é de Débora. A União Brasil teve esse pedido de Débora para a sua filiação, caberia a ele [Félix] apoiar e aceitar”

Ana também reforçou que a situação já se encerrou. “No dia que Félix se posicionou já passou, tanto que nós continuamos juntos.”