“Não vou criar expectativas”, diz Jerônimo sobre bodycams no Carnaval | A TARDE

Apesar de já ter anunciado que os policiais militares não vão mais usar câmeras no fardamento durante o Carnaval deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou que está trabalhando para que a possibilidade vire mais uma vez de lado.

“Eu não vou pedir para que minha secretaria quebre qualquer protocolo jurídico, então na hora que a gente tiver prestação das contas eu estarei dialogando com vocês. Eu não creio e não vou criar expectativa para que no Carnaval possa anunciar, mas as equipes estão trabalhando, tanto na licitação nossa, quanto com o processo das câmeras que virão do Ministério da Justiça”, explicou.

Jerônimo também detalhou que hoje se reuniu com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, para analisar se existem condições de acelerar os processos de entrega.

“Os prazos que o Ministério da Justiça, nos pedidos que eles fizeram, é para que a gente possa ter a clareza que nós não vamos dar nenhum passo atrás, então eu esperava , trabalhamos para que pudéssemos ter colocado na Lavagem do Bonfim, mas os prazos regimentais e jurídicos não permitem que a gente ultrapasse por isso e temos que respeitar. Não é problema nenhum, inclusive nós estamos em tempo hábil [...]. Mas eu queria que nós pudéssemos ter na Lavagem e no Carnaval. Eu tenho observado que os prazos têm sido cumpridos à risca e a rigor”, declarou.

Na noite do último sábado,13, durante a 43ª edição para eleger a Deusa do Ébano de 2024, o governador anunciou que tinha retirado de pauta a possibilidade do uso da tecnologia durante a festa popular, descartando a alternativa que tinha sido especulada pelo gestor baiano durante café da manhã com a imprensa no final de 2023. "A intenção é que a gente possa, quem sabe, já no carnaval ver algumas câmeras em alguns batalhões. Vamos ver se dá certo", declarou na ocasião.

Na reunião com jornalistas, o governador também contou que a gestão estadual ganhou 200 câmeras do governo federal. O petista afirmou ainda que a sua administração licitou 1,1 mil câmeras e a expectativa era que chegassem no início deste ano.

A Bahia deve receber, nos próximos dias, 200 câmeras corporais (também conhecidas como “bodycams”, em inglês) cedidas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) para uso nos uniformes dos policiais militares do estado. O acordo de cooperação técnica entre as gestões estadual e federal foi assinado no último dia 28 de dezembro, pelo governador Jerônimo e no ministro da época, Flávio Dino (PSB).

A cessão do equipamento, que tem origem em uma doação dos Estados Unidos para o Brasil de 400 bodycams, terá uma vigência de 36 meses (três anos), contados a partir da assinatura do acordo, que integra o Projeto Nacional de Câmeras Corporais.

O portal A TARDE adiantou que as 200 câmeras corporais já chegaram à Bahia e estão sob posse da Polícia Militar. O governo do estado, porém, ainda aguarda autorização do Ministério da Justiça para começar a utilizar o equipamento. Segundo fontes ligadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), um imbróglio entre as administrações federais do Brasil e dos EUA impede a utilização imediata das bodycams.