Narrador André Henning pode receber título de Cidadão de Salvador | A TARDE

Narrador da TNT Sports, o jornalista André Henning pode receber o título de Cidadão de Salvador, concedido pela Câmara Municipal (CMS). A proposta foi apresentada pelo vereador Daniel Alves (PSDB).

Nascido em Guarulhos-SP, André Henning é jornalista, locutor, radialista, apresentador e repórter esportivo. Ele é filho do também jornalista Hermano Henning e Vera Henning e irmão do repórter Herbert Henning.

André Henning começou sua carreira na Rádio Cidade (hoje Metrópole). Cursou jornalismo, mas também foi locutor musical e aprendeu sobre o funcionamento técnico de uma rádio – gravação, edição, fabricação de vinhetas, operação.

Trabalhou como apresentador e coordenador do programa "Bom Dia Bahia" da TV Aratu (na época afiliada da CNT, e hoje afiliada do SBT). Em 2001, foi para a Transamérica, onde começou a ser narrador, transmitindo a Fórmula 1, cobertura da copa de Copa de 2002 no Japão e as Olimpíadas de 2004, em Atenas. Tem passagens pelo extinto Esporte Interativo e atualmente está na TNT Sports, onde ganhou destaque nacional.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 5, Henning afirmou que a honraria proposta pelo vereador era algo que faltava em sua vida, pois se considera "muito soteropolitano".

"Era um negócio que estava faltando na minha vida, eu vou confessar. Eu recentemente estava ao vivo num programa e cobrei publicamente, falei, estava brincando, falei, já vi tanta gente ser agraciado com o título de cidadão dali, cidadão daqui, cidadão do outro lado, e eu não sou cidadão soteropolitano, além dos anos todos que eu morei em Salvador, a relação que eu ainda mantenho com a cidade e com meus amigos de infância e tudo que eu tenho na minha vida passa por Salvador, do tempo que eu estudei aqui, que eu comecei a minha carreira aqui, estou falando aqui porque eu estou em Salvador, do carnaval que eu curto aqui, que eu saio na rua, não saio em blocos ou camarotes, eu sou cidadão daqui e sou um folião de pular o carnaval na rua, como bom soteropolitano", disse André.

De passeio em Salvador, o narrador disse ainda ter se sentido emocionado com a indicação do vereador e aproveitou amigos em comum para conhecer o parlamentar e agradecer pessoalmente.



"Então eu estava sentindo falta disso. E confesso que quando eu soube da iniciativa do vereador Daniel Alves, que eu não o conhecia, inclusive, amigos que me indicaram, indicaram meu nome pra ele...Eu quando soube fiquei emocionado. E coincidentemente, sábado agora, anteontem, eu o conheci no bloco do Colégio São Paulo, de ex-alunos do Colégio São Paulo, meu ex-colégio. E eu o conheci dentro do bloco, fomos apresentados e eu falei para ele, pude agradecer pessoalmente e dizer o tanto que ele me fez feliz com essa indicação e realmente vai ser uma grande, grande, grande honra. Eu me emocionei falando com ele e com certeza vou me emocionar no dia que eu finalmente me tornar cidadão soteropolitano. Não é querendo me gabar, não. Mas é um título merecido. Eu sou muito soterropolitano", completou Henning.

A proposição irá tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara antes de ir a plenário para apreciação dos vereadores.