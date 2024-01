Negociação por vagões do VLT do Mato Grosso avançou, diz Florence | A TARDE

O secretário estadual Afonso Florence (PT), chefe da Casa Civil da Bahia, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a negociação para a compra dos 280 vagões de VLT pertencentes ao governo do Mato Grosso avançou, no âmbito do grupo de trabalho criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o petista, vários pontos de discussão já foram superados pelas partes, inclusive com a suspensão de 23 processos judiciais que estavam em curso, relacionado ao equipamento rodante.

“Já se superou vários pontos. São discussões que têm natureza jurídica entre os entes, entre o governo do Mato Grosso e o governo da Bahia, mediada pelo TCU e pelos Tribunais de Contas de cada um dos estados, e monitorada pelos Ministérios Públicos de Contas de cada estado. Além disso, tem uma dimensão judicial no Mato Grosso, que, se não me falha a memória, havia 23 processos judiciais em curso, mas todos já estão suspensos”, contou o secretário.

Florence também elogiou o estado de conservação dos trens mato-grossenses, que seriam “seminovos”. O portal A TARDE já havia revelado em dezembro que, em avaliação solicitada pelo governo da Bahia, a CCR aprovou a utilização dos vagões no futuro modal de transporte do estado, o VLT de Salvador. Antes ainda, em agosto, outra reportagem deste site apontou que o equipamento possui uma vida útil de 30 anos.

“O governo da Bahia fez uma avaliação dos trens. Eles são de fato seminovos. Impressionante, o grau de conservação que foi garantido. Nós, agora, estamos prestes a concluir um processo de precificação. Isso é o que eu posso dizer. As outras dimensões necessariamente têm sigilo legal”, disse o chefe da Casa Civil.

Questionado se estava otimista para fechar negócio no grupo de trabalho, Florence despistou, mas respondeu que está “entusiasmado” com a possibilidade de adquirir os vagões.

“Eu não sou nem otimista nem pessimista nunca. Eu sou entusiasmado pela possibilidade de concretizar objetivos que beneficiam a vida da população. E eu estou muito entusiasmado”, concluiu o secretário.

As negociações entre os governos da Bahia e do Mato Grosso se arrastam desde agosto, quando o TCU abriu o grupo de trabalho para encontrar uma destinação para o equipamento rodante adquirido pelos mato-grossenses para rodar no VLT entre Cuiabá e Várzea Grande, projeto que nunca saiu do papel.

Caso a compra seja efetivada, o equipamento — 40 trens divididos em 280 vagões — será utilizado inteiramente no futuro VLT de Salvador, sem a necessidade de adquirir um material rodante novo.