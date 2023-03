Negromonte Júnior repudia ataques de vereador gaúcho contra baianos

O deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP) reagiu nessa quarta-feira, 1º, em suas redes sociais após a declaração do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, atacando os baianos resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas da Serra Gaúcha.

Fantinel pediu que os agricultores da região só contratassem os argentinos que são “limpos, trabalhadores, corretos, que cumprem o horário”. Além disso, o edil disse que os baianos preferem “viver na praia tocando tambor, povo acostumado com carnaval e festa”.

Na sua postagem, Negromonte Júnior em tom sarcástico chamou o vereador de invejoso, machista e preconceituoso. “A inveja do vereador em ver os gaúchos produzindo no Oeste Baiano o levou a agredir a nós baianos. O gozado é que esse tipo que se faz de machão nas câmaras e para as câmeras, normalmente, quando vem para o Carnaval aqui, toca todos tambores. Aqui o preconceito é ZERO e o respeito é MÁXIMO!”, disse o deputado.

A inveja do ver. @SandroFantinel

em ver gaúchos produzindo no oeste baiano o levou a agredir nós baianos. O gozado é que esse tipo que se faz de machão para as câmeras normalmente qdo vem para o Carnaval aqui, toca todos tambores. Aqui o preconceito é ZERO e o respeito é MÁXIMO! — Mario Negromonte Jr (@JrNegromonte) March 1, 2023