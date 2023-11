Ninguém do PSDB mostrou interesse em ser vice de Bruno, diz Muniz | A TARDE

Com Ana Paula Matos (PDT) cotada novamente para vice na chapa de Bruno Reis (União Brasil), na eleição para a Prefeitura de Salvador em 2024, alguns partidos que dão apoio à gestão municipal se articulam para mudar o cenário previsto e pleitear uma vaga na majoritária. O PSDB, no entanto, parece não ter tomado uma decisão.



Em entrevista ao A TARDE Cast na noite desta terça-feira, 21, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), disse que seu partido tem muitos quadros qualificados para a função, mas falta interesse dos correligionários na candidatura.

"O PSDB tem vários nomes que poderiam fazer parte da chapa [com Bruno Reis]. Mas nenhuma das pessoas que eu vou citar tem interesse", afirmou Muniz, citando o deputado federal Adolfo Viana, o deputado estadual Tiago Correia e a vereadora Cris Correia. "Eu nunca fui consultado por Bruno ou por quem quer que seja se seria bom Ana Paula seguir como vice", continuou o presidente da Câmara Municipal.

Para Muniz, no entanto, Ana Paula faz um bom trabalho. "Principalmente na secretaria de Saúde", alegou. "No momento certo que a gente for consultado, daremos nossa opinião [sobre candidatura a vice na chapa de Bruno Reis]", continuou.

A projeção para o futuro do PSDB, que em Salvador atualmente tem quatro vereadores, é ficar com pelo menos três destes até a data das eleições municipais, programadas para outubro do ano que vem.

"Se a gente ficar com três vereadores, poderemos ir a seis [com o resultado das eleições de 2024]. Em um futuro bem próximo, já na eleição de 2026, a expectativa é ter um quadro melhor, primeiramente em Salvador e depois no estado", calculou.

Além do próprio Muniz, os outros três vereadores do PSDB em Salvador são Cris Correia, Daniel Alves e Téo Senna. Caso a federação com o Cidadania se concretize, o único vereador do Cidadania, Joceval Rodrigues, não deverá ficar no partido, acredita o presidente da Câmara. "Ele apoia o governo Jerônimo, não tem intenção de ficar", conta.

Também na entrevista, Muniz disse enxergar que é loucura o deputado federal Leo Prates (PDT-BA) se lançar como pré-candidato a prefeito de Salvador na eleição de 2028, daqui a cinco anos.

"Eu também tenho o sonho de ser candidato a prefeito, mas para isso preciso primeiro de um grupo político. Precisamos chegar mais próximos para conversar sobre 2028 e temos que ter cuidado com as conversas políticas, pois na política as coisas mudam como as nuvens”, justificou.

Assista o segundo episódio do A TARDE Cast: