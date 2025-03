Nova defensora pública-geral lista prioridades e estima ampliar vagas

Defensora pública-geral da Bahia (DPE), Camila Canário de Sá, na cerimônia festiva de posse - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A chegada da nova defensora pública-geral da Bahia (DPE), Camila Canário de Sá Teixeira, deve abrir espaço para ampliação do número de defensores públicos no estado. Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 20, a defensora falou sobre a possibilidade de expansão das vagas no órgão, mas manteve cautela ao tratar sobre o assunto.

“[Existe] sim, inclusive, há um concurso aprovado. Mas, faremos isso com muita parcimônia, com muita adequação, inclusive, nas questões orçamentárias que precisam ser observadas porque isso implica em uma série de repercussão que precisam ser avaliadas como muita responsabilidade”, disse.

Nesta tarde, Camila Canário participa da sua celebração de posse no Auditório Jornalista Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Antes do ato, ela participou de um coletiva de imprensa, quando também falou sobre as suas prioridades à frente da Defensoria.

“As prioridades são com certeza transformar a Defensoria Pública em uma instituição transparente, eficiente e inovadora para que nós consigamos trilhar melhores caminhos da extrajudicialidade e mostrar que a Defensoria Pública pode ser um excelente filtro para o sistema de Justiça”, afirmou.

Camila Canário de Sá Teixeira ocupa a cadeira deixada pela defensora-geral Firmiane Venâncio, que deixou o cargo no dia 2 de março, durante o Carnaval.

A nova defensora ainda afirmou que considera o maior desafio do órgão é "estar nas 203 comarcas do Estado da Bahia, levar a nosso serviço para todos os usuários que precisam e trazer a inovação e renovação para a nossa gestão", concluiu.

Orçamento para convocação

Em conversa com jornalistas, Camila Canário afirmou que a convocação dos concursados devem acontecer no próximo ano devido ao orçamento disponibilizado pelo órgão.

“O orçamento para convocar pessoas, provavelmente, ficará para o próximo ano porque o orçamento deste ano já está comprometido com as questões relacionadas à estrutura e todas as outras demandas que a carreira precisa para poder se desenvolver melhor nas suas políticas públicas em defesa da sociedade vulnerabilizada", declarou.