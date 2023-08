Novo contrato reduz em 15% custos de suporte operacional do Planserv

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) apresentou um requerimento para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) sobre a prestação de serviço do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos (Planserv), através das empresa Maida Haptech Soluções Inteligentes Ltda, que pertence ao grupo Hapvida, para gerir o Planserv.

Durante a apresentação da proposta, contudo, foi informado que a empresa sugeriu que os custos seriam 15% menores do que os da segunda colocada. O certame para contratação da Maida Haptech Soluções seguiu todas as etapas regulares e obrigatórias do processo licitatório, com total legalidade.

Já o documento apresentado à Mesa Diretoria, no entanto, acumula apenas uma assinatura: a do próprio parlamentar. De acordo com os demais deputados estaduais, o documento apresentado por Leandro de Jesus não possui nenhum valor legal.