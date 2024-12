Novo Cras Centro Histórico é entregue nesta terça; confira estrutura

Nova unidade do Cras - Foto: Betto Jr./Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta terça-feira,3, a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro Histórico. Localizada na Rua Arquimedes Gonçalves, no Jardim Baiano, a unidade vai atender a população em situação de vulnerabilidade, promovendo cidadania e direito a políticas públicas.

O local tem capacidade para referenciar 5 mil famílias ao ano, residentes dos bairros do Centro, Centro Histórico, Dois de Julho, Tororó, Santo Antônio, Macaúbas, Gamboa, Saúde, Comércio, Nazaré, Barris e Barbalho.

“O Cras é a porta de entrada para os atendimentos socioassistenciais no município. É aqui que a pessoa vem buscar auxílios, como o de alimentação, natalidade, funeral, passagem para retorno ao local de origem, além de atendimento ao CadÚnico, Bolsa Família. Ou seja, um equipamento que oferece um leque de serviços para darmos o amparo necessário para a população que mais precisa”, destacou o prefeito Bruno Reis, lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

O prefeito também citou os investimentos feitos na capital baiana para fortalecer a política de assistência social, o que vai desde reforma à ampliação de Cras, de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centros Pop. “Ainda somos uma cidade muito pobre, muito desigual, com problemas que se acumularam ao longo dos anos, mas nós, pouco a pouco, estamos enfrentando os desafios. Por isso, estamos, entre as maiores cidades do Brasil, a que mais investe na área social”, acrescentou Bruno Reis.

Nova estrutura

A antiga sede do Cras Centro Histórico funcionava no bairro do Comércio e não atendia mais aos padrões de qualidade necessários para prestar atendimentos. A nova unidade, por sua vez, além de promover mais acessibilidade, possui estrutura moderna e ampla com dois pavimentos, recepção, sala CadÚnico, cinco salas de atendimento, duas salas multiuso e sala de coordenação, sanitário acessível, copa e almoxarifado, além de fibra ótica para conexão mais ágil com internet.



A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A equipe de profissionais do Cras é formada por assistentes sociais, psicólogos, profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), técnicos administrativos, educadores sociais, além de entrevistadores do CadÚnico.

“Temos trabalhado muito para melhorar nosso serviço, a infraestrutura de nossas unidades. Esse é mais um compromisso para fortalecer a rede de assistência, entregando equipamentos de qualidade tanto para os servidores, que têm um local de trabalho mais digno, quanto também para os nossos beneficiários que serão atendidos com mais respeito”, acrescentou o titular da Sempre, Júnior Magalhães.

Salvador conta atualmente com 28 unidades de Cras espalhados pela cidade. Segundo a Sempre, mais cinco equipamentos-modelo estão com licitação concluída e deverão ser construídos a partir de 2025.