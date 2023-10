'O mais certo é caminhar com Bruno Reis', diz vereador sobre João Roma

Em meio aos acenos do presidente estadual do PL, João Roma ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), o vereador Isnard Araújo atestou nesta terça-feira, 26, que a tendência do chefe liberal é apoiar a pretensa reeleição de Reis na capital baiana em 2024. O 1º secretário da Câmara Municipal de Salvador (CMS) acredita que é "pouco provável" que a sigla bolsonarista lançe uma candidatura própria na cidade.

"Ele tem das duas, uma: ou ele sai candidato, que também acho que não é muito provável. O mais certo, acho que é o que ele vai fazer, é conversar com o Bruno Reis, acertar e caminhar com o Bruno", disse ao portal A TARDE, após a 65ª sessão ordinária.

Diante das queixas de falta de transparência sobre a direção do partido sinalizada pelo vereador Alexandre Aleluia, o parlamentar foi de encontro a declaração e afirmou que a legenda já conta com bons nomes para disputar a vereança da capital baiana.

"Ele [João Roma] pretende fazer um número grande de vereadores, acho que o partido hoje é o maior do Brasil em termo de tempo partidário, de estrutura, de condições e não é diferente aqui em Salvador. Ele pensa em lançar alguns bons nomes que vão ser concorrentes entre si e nomes em condições de vencer a eleição de vereador aqui na capital", disse.

PL em jogo

Questionado sobre a possibilidade de deixar o PL para tentar uma recondução na Casa Legislativa no ano que vem, o vereador negou, por hora, as chances de abandonar a sigla. Na oportunidade, ele deixou em aberto o seu futuro político.



"Eu não estou ainda certo de sair do PL, não houve essa essa conversa de sair. Pode ser que eu fique no PL, pode ser que não, tem outros partidos que me aceitam e que estão conosco também pra que a gente possa fazer a nominata e fazer uma eleição de muita luta", comentou Isnard.

Caso deixe o PL, o parlamentar disse que a sua preferência é o PTB, contudo, pregou cautela para este momento que antecede o ano eleitoral.

"Tem o PTB que já está alinhado conosco, nós temos uma aproximação muito grande com a direção do PTB hoje, que é o senhor [Luiz Cláudio] Gamonal. Não vindo pelo PL, pode ser que eu venha pelo PTB".