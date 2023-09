Advertência a Átila do Congo foi “a dose certa”, diz Alexandre Aleluia

Durante evento da Prefeitura de Salvador na Calçada nesta quinta-feira, 14, o vereador e presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal da capital baiana, Alexandre Aleluia (PL), conversou com o Portal A TARDE sobre a advertência aplicada a Átila do Congo (Patriota) por má conduta na casa legislativa.



“Acho que ficou de bom tamanho. Não acho que o Conselho foi omisso ou excessivo. Foi na dose. O ideal é que não aconteça nada parecido de hoje em diante”, disse Aleluia.

Átila do Congo foi alvo de pedido de cassação por discussão com seu colega de casa legislativa, Téo Senna (PSDB), que acionou o Conselho dias depois do episódio, na primeira metade de agosto.

“Foi isso que a gente encontrou dentro do regimento legal. Foi uma discussão excessiva, mas a deliberação por quatro integrantes foi pela advertência escrita e que ele faria uma retratação”, conclui Aleluia. Bateram o martelo pela decisão Maurício Trindade (PP), Alberto Braga (Republicanos), Sidninho (Podemos) e Ricardo Almeida (PSC), que são membros do Conselho.

O vereador do PL comentou também sobre sua expectativa para a eleição municipal e criticou a representação estadual da legenda. “Falta transparência ao PL em Salvador. Não sou maior do que ninguém, mas acho que as coisas deveriam ser repartidas. Não é isso que eu tenho visto”, comentou Aleluia, ao ser perguntado sobre o que acha da possibilidade de seu partido apoiar a reeleição de Bruno Reis (União Brasil) ao invés de candidatura própria.

“Eu vi as informação sobre [possível aproximação do] partido com Bruno através de vocês, o que é ruim”, conclui Aleluia.

Eduardo Dias I Ag. A TARDE