Átila do Congo é advertido pela CMS após bate-boca com Téo Senna

O vereador Átila do Congo (Patriota) foi advertido pela Câmara Municipal de Salvador (CMS), na tarde desta quarta-feira, 13. A medida corresponde a representação do vereador Téo Senna (PSDB) ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pedindo a cassação do mandato do Patriota, após uma discussão acalorada entre os parlamentares.

Os integrantes do colegiado entenderam que a conduta de Átila do Congo não comprometeu a honra e nem a integridade física do tucano. Além de ser advertido, o Patriota também terá que se retratar publicamente perante a Casa devido aos excessos cometidos durante a reunião conjunta das comissões da Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), no mês de agosto.

Bateram o martelo em torno da medida, os seguintes membros: Maurício Trindade (PP), Alberto Braga (Republicanos), Sidninho (Podemos), Ricardo Almeida (PSC) e o presidente do Conselho, Alexandre Aleluia (PL). A deliberação foi possível devido a formação da maioria de vereadores na colegiado.

O Portal A TARDE tentou contato com o Patriota e a sua assessoria, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.