Discussão sobre futuro de Átila do Congo na CMS será retomada quarta

A discussão sobre o rumo do futuro político do vereador Átila do Congo (Patriota) na Câmara Municipal de Salvador (CMS) será retomada na quarta-feira, 13. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, o corregedor Alexandre Aleluia (PL) confessou ao Portal A TARDE que deve se reunir com alguns vereadores, de maneira informal, para conversar sobre o tema após a sessão ordinária.

"Amanhã conversarei com alguns vereadores e devemos chegar a um consenso de uma deliberação logo. Conversaremos informalmente na CMS com os vereadores presentes pós sessão", disse na noite desta terça, 12, por mensagem.

Aleluia ainda assegurou que a decisão sobre o processo que envolve o Patriota pode ser anunciada até a próxima semana. Para o feito, o colegiado precisa formar maioria. O presidente do colegiado também estima que tudo caminha para uma deliberação.

"Quero formar maioria para deliberar na próxima semana. Para isso tenho que ter o consenso de quatro dos sete vereadores do conselho", disse. "Acho que tá caminhando para uma deliberação sim", acrescentou.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da CMS é formado pelos seguintes vereadores: Luiz Carlos Suíca (PT), Edvaldo Brito (PSD), Sidninho (Podemos), Sabá (PP), Alberto Braga (Republicanos) e Maurício Trindade (PP), que assume o lugar do vereador licenciado Henrique Carballal (PDT), atual presidente da Companha Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). O colegiado também conta com a suplência do vereador Randerson Leal (PDT).

A representação manifestada por Téo pede a cassação do mandato de Átila do Congo por quebra de decoro parlamentar, após ter sido chamado de "sem vergonha" pelo colega. Apesar do pedido, considerado "radical", os parlamentares soteropolitanos devem consentir em uma advertir ao Patriota, conforme apuração do Metro1.

A medida surgiu após uma calorosa discussão entre o tucano e o Patriota, durante a reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Fiscalização, Orçamento e Finanças (CFOF).