Obras do PAC de encostas e drenagem serão anunciadas em breve, diz Rui | A TARDE

Durante evento de inauguração da estação de metrô de Águas Claras, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 26, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que obras de duas modalidades do Novo PAC, que beneficiarão a Bahia, serão anunciadas em janeiro, mas adiantou alguns detalhes.



“A Bahia escreveu muitos projetos, não só Salvador, mas outras cidades como Candeias e Ilhéus, que correm risco de ter desastres”, disse Rui sobre a construção de encostas.

O chefe da Casa Civil do governo Lula (PT) também falou sobre outras medidas para conter a força das chuvas no estado. “Estão previstas obras de máquina e drenagem, voltadas para aquelas cidades que, em períodos de chuvas, têm forte alagamentos”, conta.

“Podem deixar que a gente está cuidando com muito carinho dos projetos. Quero parabenizar [o Governo do Estado] e dizer que hoje é um dia importante. Esta obra [estação de metrô de Águas Claras], assim como construções de encostas e de hospitais, é mais do que concreto. A importância dela está na dignidade e no carinho”, conclui.

