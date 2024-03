Ofendida na Câmara de Lauro, Moema diz que processará vereador | A TARDE

Ofendida pelo vereador Gabriel Bandarra (União Brasil), conhecido como Tenobio, em sessão da Câmara Municipal de Lauro de Freitas (CMLF) que aconteceu na última terça-feira, 28, a prefeita Moema Gramacho (PT) se posicionou pela primeira vez sobre o assunto, em entrevista ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 4.



"Estamos ingressando, hoje, com mais uma queixa na delegacia. Porque peguei outros vídeos que mostram que ele já vem fazendo essa agressão anteriormente", argumentou Moema, que estava em Salvador para participar da inauguração do Hospital Ortopédico do Estado, em evento que contou com a presença dos ministros Rui Costa e Nísia Trindade.

A confusão na Câmara de Lauro aconteceu quando Loxa Lopes (PP) confrontou Tenobio, que deu declarações ofensivas contra Moema e contra a presidente da Câmara Municipal, Rosenaide Carvalho de Brito (PT).

"Tenóbio praticou crime de violência política de gênero, quando ele ofende e agride a presidenta da Câmara e a prefeita da cidade", argumentou. "Não concordo com nenhuma forma de violência. Agora, em relação a mim, ele [Tenobio] praticou violência política de gênero", concluiu.