Vídeo: Vereadores de Lauro protagonizam briga com agressão em sessão | A TARDE

Os vereadores da Câmara Municipal de Lauro de Freitas (CMLF) Loxa Lopes e Gabriel Bandarra, conhecido como Tenobio, protagonizaram uma briga durante sessão nesta terça-feira, 28, na Casa, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A desavença foi iniciada durante o discurso de Loxa, que falou após crítica de Tenobio à base de Moema Gramacho (PT) na CMLF.

Na fala, Loxa se exaltou batendo na mesa e acusou Bandarra de desqualificar a presidente da Casa, Rosenaide Carvalho de Brito, ao chamar de “descarada”.

Com as afirmações, os edis começaram a discutir e Tenobio retrucou chamando Loxa de descarado. “Você acha que bater na mesa é ser homem”. Quando o vereador da base do PT respondeu: "Descarado é o senhor". “Você quer palanque”. Em seguida, Lopes se exaltou e partiu para cima do colega.

Após a confusão, várias pessoas do local, inclusive a Guarda Municipal precisou intervir e segurar a dupla.

Confira:





Ag A TARDE

A reportagem deixa o espaço em aberto para caso as partes queiram se pronunciar sobre o caso.