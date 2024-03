Oposição na Alba presta solidariedade a Fabrício Falcão | A TARDE

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) manifestou solidariedade, nesta quarta-feira, 28, ao deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB), que não conseguiu assegurar sua inscrição para disputar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Fabrício não reuniu o número mínimo de assinaturas necessárias e tentou participar da disputa através de um apelo à Mesa Diretora, que tem a prerrogativa de chancelar um candidato. Nesta terça, porém, os governistas integrantes da Mesa não deram quórum ao encontro que iria deliberar sobre a candidatura, derrubando a reunião.

“Nosso compromisso foi até o fim no sentido de apresentar o nome de Fabrício através da Mesa, tanto que nossos representantes lá, os deputados Samuel Júnior e Marcelinho Veiga, estiveram presentes para votar. A ausência de cinco deputados parece muito estranha, pois nunca houve falta de quórum numa reunião da Mesa Diretora”, afirmou o líder da oposição, deputado estadual Alan Sanches (União Brasil).

“É por isso que queremos deixar a nossa solidariedade ao colega de tantos anos de parlamento. A nossa compreensão é de que ele tinha, ao menos, o direito de concorrer. Mas, pelo que a gente percebeu, ele acabou sendo vetado pelo próprio governo”, avaliou Sanches.

A vaga no TCM será disputada na próxima terça-feira, 5 de março, pelo deputado estadual Paulo Rangel (PT), com o apoio do governo de Jerônimo Rodrigues (PT), e pelo ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos), indicado pela bancada de oposição da Alba.

Falcão já havia tentado se cacifar como candidato ao TCM em outras oportunidades, mas acabou sendo preterido dentro do grupo governista, primeiro pelo ex-deputado federal Nelson Pelegrino e depois pela ex-primeira-dama do estado Aline Peixoto.