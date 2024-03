Votação para o TCM é marcada para a próxima terça-feira | A TARDE

A eleição para escolher o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) já está marcada. O pleito que colocará frente a frente o deputado estadual Paulo Rangel (PT) e o ex-deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) foi agendado para a próxima terça-feira, 5 de março, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A informação foi confirmada ao portal A TARDE pela deputada estadual Maria del Carmen (PT), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde acontecerão as sabatinas dos dois candidatos, durante o turno da manhã.

A votação deverá ocorrer pela tarde e está prevista para ser secreta. Apesar disso, nos bastidores da Alba, Rangel é tratado como favorito, já que possui o apoio declarado de pelo menos 38 deputados estaduais — quase todos os integrantes da bancada governista, com exceção dos parlamentares do PCdoB, que anunciou ausência da votação após o fracasso da pré-candidatura de Fabrício Falcão (PCdoB).

Nilo, que já presidiu a Alba por cinco mandatos consecutivos entre 2007 e 2017, tem o apoio da bancada de oposição, formada por 20 parlamentares. O ex-presidente da Casa conta com traições no grupo governista para conseguir a vaga no TCM.

Suplência

Com uma provável eleição de Paulo Rangel ao TCM, deve retornar à Alba o ex-deputado estadual Marcelino Galo (PT), primeiro suplente da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Marcelino foi um dos deputados da legislatura anterior que não obteve sucesso em sua tentativa de reeleição. Quadro histórico do PT, ele é bastante querido por parlamentares da Casa, especialmente os aliados de esquerda.