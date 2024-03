Sem Falcão na disputa, Paulo Rangel espera contar com apoio do PCdoB | A TARDE

Com todas as chances esgotadas, o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) ficou de fora da disputa para concorrer a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Isso porque, o encontro convocado pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), com a Mesa Diretora foi cancelado por falta de quórum.

Nos bastidores, alguns parlamentares especulam que o cancelamento do encontro aconteceu por uma manobra do governo estadual para manter apenas um único nome da base na disputa: o deputado Paulo Rangel (PT).

Ao portal A TARDE, no entanto, o petista se esquivou da correlação e credenciou a Casa Legislativa como "democrática" e afirmou que a não candidatura de Falcão para a disputa deve-se apenas a falta de quórum do encontro.

“Olha, essa casa é uma casa democrática demais. Inclusive, o Adolfo, ele foi uma pessoa que fez uma concessão incrível. Até porque o regimento, é claro, ou você tem 13 assinaturas, ou tem a chancela do presidente, eu tenho cinco assinaturas da mesa. Ele fez um requerimento, pediu a reunião da mesa, onde ele podia inclusive por um voto, chegar, ter essa candidatura já que era decisão da mesa. Mas não deu quórum”, iniciou.

Rangel ainda considerou o comunista como "grande companheiro" e ressaltou que espera contar com votos do PCdoB para se consagrar como novo conselheiro do TCM, em março.

"Nós vamos conversar com o Fabrício, é um grande companheiro. Nós sabemos que o PCdoB estava acompanhando ele. [...]. Eu conheço todo o PCdoB e espero contar com os votos do PCdoB e com o voto, inclusive, de Fabrício Falcão, que por sinal é meu amigo pessoal”, afirmou o parlamentar.



Além de Rangel, o ex-presidente da Alba, Marcelo Nilo (Republicanos), também tem o nome posto para concorrer a cadeira deixada pelo conselheiro Fernando Vitta, em dezembro. A dupla será sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, na próxima terça-feira, 5, pela manhã. Em seguida, os nomes vão a plenário para o crivo dos deputados estaduais, em votação secreta.

“Houve um acordo entre os líderes pela manhã [para a sabatina], e à tarde, nós já fazemos eleição, e tardinha a gente já tem nossa eleição”, confirmou o petista.