Mesa Diretora da Alba decidirá sobre candidatura de Falcão na terça | A TARDE

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) se reúne na próxima terça-feira, 27, para analisar o pedido de inscrição do deputado Fabrício Falcão (PCdoB) para vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O encontro foi convocado pelo presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), que retorna da viagem ao exterior, na segunda, 26.



Sem antecipar qualquer movimento, o presidente interino do Legislativo, Zé Raimundo (PT), que confirmou a informação ao portal A TARDE, evitou opinar sobre um possível apoio à candidatura de comunista.

“É um assunto que vai ser tratado na Mesa ainda. Como envolve, digamos assim, interpretações regimentais, só a Mesa que pode realmente ter uma visão e uma avaliação. Vai depender muito do coletivo”, disse o petista. O parlamentar está na lista de deputados que assinaram a indicação de Paulo Rangel (PT) à vaga.

Com menos de 13 deputados disponíveis para dar aval a sua indicação, Falcão precisou recorrer a Mesa Diretora para se afiançar na disputa. Nos bastidores, o parlamentar se queixa do descumprimento de acordo do governo com a sua candidatura.

O correligionário de Falcão, o deputado federal Daniel Almeida, afirmou ao portal A TARDE que espera que os acordos que colocam o colega na disputa sejam “cumpridos” pelo chefe do Legislativo.

O encontro da Mesa Diretora da Alba acontece um dia antes do encerramento das inscrições para a vaga, isto é, na quarta-feira, 27. Já a sabatina dos candidatos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada até o momento, pela deputada Maria del Carmen (PT), acontece no dia 5 de março, segundo informações apuradas pelo portal.

A cadeira deixada pelo conselheiro Fernando Vitta, em dezembro, conta apenas com duas candidaturas: a do deputado Paulo Rangel (PT), pela base governista, que contou com 38 assinaturas e a do ex-presidente da Casa, Marcelo Nilo (Republicanos), apoiado pela minoria, com 18 assinaturas.