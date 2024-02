"Espero compromissos mantidos", diz Almeida sobre Falcão no TCM | A TARDE

Apesar do PCdoB apresentar o nome do deputado Fabrício Falcão para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Município (TCM), a disputa se afunila para consagrar o deputado Paulo Rangel (PT) como pré-candidato da base do governo ao cargo. O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) afirmou nesta quinta-feira, 8, que espera que os acordos que coloca Falcão na disputa seja "cumprido".

"O PCdoB está com a candidatura do deputado Fabrício. Eu espero que os compromissos que foram acertados com o presidente da Assembleia sejam mantidos", disse ao Portal A TARDE, no Camarote Salvador, localizado no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Durante a conversa, o parlamentar ainda lamentou a possibilidade de Falcão ficar de fora da disputa.

"Eu lamento muito que o entendimentos que foram feitos anteriormente não foram mantidos em torno da candidatura do Fabrício", afirmou.

Para Daniel, o seu correligionário tem "legitimidade e muitos argumentos para manter a candidatura".