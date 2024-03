Sem Falcão na disputa pelo TCM, PCdoB anuncia ausência em votação | A TARDE

O PCdoB resolveu agir diante da ausência do deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) na disputa a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A sigla decidiu não comparecer no dia da votação pela escolha do nome que ocupará o cargo.

“Diante de tais acontecimentos e resguardando nossa autonomia política, definimos por não comparecer para votar no dia da eleição do conselheiro na Assembleia Legislativa, deixando claro publicamente que não aceitamos a postura desrespeitosa a que fomos submetidos. E mais adiante, vamos examinar melhor o caso na direção do partido para tirar as devidas consequências”, indica comunicado publicado nesta quarta-feira, 28.

Falcão acabou ficando de fora da disputa para concorrer o posto. Isso porque, após não coletar assinaturas suficientes para inscrição, o encontro convocado pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), para uma nova tentativa de conseguir o lugar, com a Mesa Diretora, foi cancelado por falta de quórum, na terça-feira, 27.

Na nota, a sigla julgou a situação como “uma ação absolutamente injustificável” e como um “lamentável desrespeito ao PCdoB”.

“Não somente foi ignorado o acerto em torno da indicação desta vaga, como foi montada uma operação – um verdadeiro rolo compressor – de inviabilização até mesmo da inscrição para a disputa na Assembleia, não permitindo nem o direito democrático do deputado candidatar-se – uma ação absolutamente injustificável, quando se trata de impedir a qualquer custo o protagonismo de um aliado histórico do PT desde 2006, ano em que derrotamos o carlismo na Bahia”, criticou.

Disputa pela vaga

Como apurado pelo portal A TARDE, nos bastidores, alguns parlamentares especulam que o cancelamento do encontro aconteceu por uma manobra do governo estadual para manter apenas um único nome da base na disputa: o deputado Paulo Rangel (PT).

No entanto, o petista se esquivou, em conversa com o portal, da correlação e credenciou a Casa Legislativa como "democrática" e afirmou que a não candidatura de Falcão para a disputa deve-se apenas à falta de quórum do encontro.

Confira a nota na íntegra:

O lamentável desrespeito ao PCdoB na eleição do TCM

Como se sabe, o PCdoB indicou o respeitado deputado Fabrício Falcão para participar do processo de eleição do Conselheiro do TCM na Assembleia Legislativa. Ele reúne as qualidades técnicas, políticas e profissionais para a ocupação da vaga, já que tem vasta experiência parlamentar e formação acadêmica. A apresentação também foi decorrente de um compromisso do governo em torno da indicação de um quadro do PCdoB, depois de na eleição anterior, na qual o deputado Fabricio também era candidato, a candidatura foi retirada para atender um apelo para o apoio a Aline Peixoto.

Não somente foi ignorado o acerto em torno da indicação desta vaga, como foi montada uma operação – um verdadeiro rolo compressor – de inviabilização até mesmo da inscrição para a disputa na Assembleia, não permitindo nem o direito democrático do deputado candidatar-se – uma ação absolutamente injustificável, quando se trata de impedir a qualquer custo o protagonismo de um aliado histórico do PT desde 2006, ano em que derrotamos o carlismo na Bahia. E para completar, a imprensa já anuncia que a vaga seguinte irá para um outro partido, um acordo feito pelo PT e pelo governo, ou seja, excluindo, isolando o PCdoB, uma política deliberada de contenção de um partido de esquerda, de restringir o crescimento de um parceiro.



Diante de tais acontecimentos e resguardando nossa autonomia política, definimos por não comparecer para votar no dia da eleição do conselheiro na Assembleia Legislativa, deixando claro publicamente que não aceitamos a postura desrespeitosa a que fomos submetidos. E mais adiante, vamos examinar melhor o caso na direção do partido para tirar as devidas consequências.



O PCdoB vai completar 102 anos de história neste mês, sempre presente nas lutas do povo brasileiro por democracia e direitos sociais. Nos orgulhamos de nossa trajetória e episódios desse tipo só reforçam nossa unidade para seguirmos firmes e de cabeça erguida em busca da superação dos desafios que se apresentam.



Direção Estadual



Bancada do PCdoB da Assembleia Legislativa