Otto previu fator Lula em Camaçari, diz jornalista

Otto Alencar - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

A jornalista Daniella Lima, do canal Globo News, revelou, neste domingo, 27, a previsão feita pelo senador Otto Alencar (PSD) acerca do resultado eleitoral em Camaçari, e o peso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa.

Segundo Daniella Lima, Otto cravou que se Lula fizesse um ato de campanha, como realizou na última semana, Luiz Caetano estaria eleito. O petista venceu Flávio Matos (União Brasil).

“Se o Lula for, a gente leva”, teria dito Otto para a própria jornalista. A revelação aconteceu no programa Central das Eleições.

Essa será a quarta vez que Caetano comanda a cidade. A vitória aconteceu após forte empenho do governador Jerônimo Rodrigues e da mobilização dos integrantes do grupo governista.