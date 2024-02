Ouvidoria da Câmara solicita documentos do parque que desabou | A TARDE

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador emitiu nesta sexta-feira (16/02) o Ofício nº 30/2024 dirigido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), requerendo acesso aos documentos que autorizaram a instalação e funcionamento de um dos brinquedos do Parque de Diversões Guarani. O documento, também solicita esclarecimentos sobre a realização de vistorias técnicas nos equipamentos do parque.



O Parque de Diversões Guarani, localizado no Campo da Pronaica, bairro de Cajazeiras, foi palco de um incidente grave na noite do dia 15 de fevereiro de 2024, no qual um dos brinquedos desabou, resultando em múltiplos feridos, conforme relatado por residentes da área.



Diante dos eventos ocorridos no Parque de Diversões Guarani, o vereador e Ouvidor-geral Augusto Vasconcelos (PCdoB) está agindo em conformidade com suas atribuições, buscando esclarecer os fatos e garantir a segurança e bem-estar dos cidadãos. Nesse contexto, o acesso aos documentos que autorizaram a operação do brinquedo em questão, bem como informações sobre vistorias técnicas realizadas nos equipamentos do parque, são medidas essenciais para investigar e prevenir futuros acidentes.



A Ouvidoria da Câmara, instância criada pela Resolução nº 1.558/2005, tem como missão promover um canal de participação efetiva da sociedade na administração municipal, buscando aprimorar a qualidade e a transparência dos serviços públicos prestados. O órgão também visa fortalecer as relações entre o Poder Legislativo Municipal e a comunidade.