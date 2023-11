Pablo Roberto apresenta moção para parabenizar os 111 anos de A TARDE | A TARDE

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) foi mais um importante quadro político da Bahia a parabenizar o Grupo A TARDE pelo aniversário de 111 anos de fundação, comemorado no último dia 15 de outubro. O reconhecimento aconteceu através de moção apresentada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Outros políticos e órgãos celebraram mais um ano do grupo centenário.

Leia Mais:

Órgãos parabenizam e ressaltam importância histórica de A TARDE

Políticos exaltam e destacam tradição de A TARDE em seus 111 anos

Na moção, Pablo Roberto destacou os serviços prestados pelo grupo de comunicação ao jornalismo baiano. “Parabenizar o Grupo A TARDE por mais um ano de existência é também parabenizar todo o jornalismo baiano, que leva a notícia, a todos os cidadãos, com qualidade, especialmente com enfoque nos problemas cotidianos, inclusive no interior do estado”, afirmou.

No documento, Pablo Roberto destacou ainda como essenciais para sociedade os trabalhos jornalísticos, estendendo as homenagens a todos os funcionários e colaboradores do veículo de imprensa. “Este aniversário demonstra a importância da liberdade de imprensa para a construção de uma sociedade mais justa e democrática”, concluiu o legislador.

Durante a semana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e demais figuras políticas do estado reconheceram importância histórica do centenário.

Entidades e órgãos públicos também parabenizaram e ressaltaram a importância histórica do veículo para o estado, que aos 111 anos continua levando informação com confiança e credibilidade para leitores da Bahia e do mundo.