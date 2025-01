Pablo Roberto renuncia cargo e abre espaço para Paulo Câmara

Paulo Câmara assume cargo em fevereiro - Foto: Divulgação

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) dá adeus a cadeira do Legislativo na manhã de sexta-feira, 27, quando encerra a segunda sessão legislativa da 20º Legislatura. Com a saída do tucano, o espaço fica aberto para a entrada do suplente o ex-deputado Paulo Câmara, que assume a cadeira a partir de fevereiro.

Já Pablo será conduzido ao cargo de vice-prefeito em Feira de Santana, onde ganhou as eleições na chapa do prefeito eleito Zé Ronaldo (União Brasil). Como uma espécie de “recompensa”, o tucano ainda terá nas mãos uma importante secretaria para administrar. Trata-se da pasta da Educação, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

A última sexta do ano ainda será marcada pela posse de Câmara, que acontece na Presidência da Assembleia Legislativa, às 10h.

O Poder Legislativo entra em recesso a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano e volta às atividades parlamentares no dia 1º de fevereiro em ato formal que tradicionalmente conta com a presença do governador do Estado.

Na ocasião, o chefe do Executivo, que será representado pelo presidente em exercício, Zé Raimundo (PT), faz a leitura da mensagem anual ao Legislativo, bem como uma prestação de contas das realizações do exercício anterior.